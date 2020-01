Elisa De Panicis è balzata agli onori della cronaca per la sua partecipazione al GF Vip e soprattutto per le frasi sessiste e violente pronunciate nei suoi confronti da parte di Salvo Veneziano.



Il concorrente è stato squalificato dal Grande Fratello in seguito alle polemiche che si sono sollevate sui social e in alcuni programmi televisivi. Sul nostro sito abbiamo chiesto ai telespettatori se ritengano che vadano eliminati anche Patrick, Sergio e Pasquale, gli altri inquilini ed ex gieffini che ridevano alle affermazioni del pizzaiolo siciliano.



Ma chi è Elisa De Panicis? Prima della sua partecipazione al GF Vip in pochi conoscevano la giovane, che però si è subito fatta notare per il suo bell’aspetto.

In realtà Elisa è una ragazza particolarmente nota nell’ambito dei social. Di mestiere infatti fa la modella e l’influencer.



Nata a Desio, in Brianza, nel 1987 la De Panicis è diventata celebre soprattutto in Spagna per aver partecipato a diversi programmi televisivi.

Il primo è stato Supervivientes, una sorta di Isola dei Famosi, al quale è seguito Mujeres y Hombres, molto simile a Uomini e Donne in versione spagnola.

Qualche anno fa era stata anche una corteggiatrice nel vero Uomini e Donne, quando ha cercato di conquistare il tronista Alessio Lo Passo.



Nel 2016, poi, Elisa De Panicis era balzata agli onori del gossip quando alcuni tabloid avevano ipotizzato un suo flirt con Cristiano Ronaldo, dopo che i due erano stati paparazzati a bordo di uno yacht insieme in atteggiamenti abbastanza confidenziali.



Ora, a pochi giorni dal suo ingresso nella Casa del GF, Elisa, suo malgrado si è ritrovata coinvolta nella polemica che ha travolto Salvo Veneziano.



Se vi siete persi le dichiarazioni dell’ex GF, ecco il video incriminato.