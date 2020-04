Chiara Ferragni e Fedez volontari per la consegna del cibo

Mascherina, guanti, zainetto e via, in sella a due bici per le vie di Milano per consegnare cibo a chi ne ha bisogno. Chiara Ferragni e Fedez si sono presentati giovedì mattina all'Ortomercato del capoluogo lombardo per smistare gli alimenti da distribuire alle famiglie in difficoltà nell'ambito del progetto Milano Aiuta.



"Stamattina abbiamo preso parte ad un’iniziativa bellissima (Milano aiuta) del comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà - ha scritto la Ferragni in un post su Instagram - Insieme ai volontari abbiamo raccolto casse di frutta e verdura all’ortomercato, le abbiamo imbustate per ogni famiglia, ci siamo recati in uno dei tanti punti di raccolta della città e abbiamo distribuito la spesa ad alcune famiglie della zona. Milano Aiuta riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana, ma ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari".

Le ha fatto eco il rapper, che in un altro post ha pubblicato un video riassuntivo della giornata con cui ha voluto ringraziare tutti i volontari.La coppia ha deciso di esporsi fin dai primi giorni di emergenza, cercando di tenere alto il morale dei propri follower con le dirette e i concerti dal balcone e aiutando concretamente grazie alla raccolta fondi che ha consentito la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele