La terapia intensiva creata grazie alla raccolta fondi di Chiara Ferragni e Fedez è ufficialmente aperta e pronta ad accogliere pazienti.



Ad annunciarlo sono stati il rapper e l'imprenditrice sui rispettivi profili Instagram, dove hanno mostrato le prime immagini del reparto nato con il supporto di fan e personaggi celebri che si sono uniti alla causa.



"Due settimane fa, io e Fedez abbiamo dato inizio a una campagna su Gofundme per raccogliere fondi per un nuovo reparto di terapia intensiva da costruire entro la fine del mese al San Raffaele - ha scritto la Ferragni in un post - Due settimane dopo, la nuova area è pronta ad accogliere i primi pazienti di Covid-19. Grazie agli oltre 200mila donatori da tutto il mondo che ci hanno aiutato a raccogliere oltre 4,3 milioni di euro. Questo è il lato bello di Internet e fa stare così bene sapere di aver fatto qualcosa. Per favore, continuate a donare, molti altri letti dovranno essere aggiunti (o sentitevi liberi di donare ad altri ospedali che ne hanno bisogno)".

Anche Fedez ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, così come tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile la realizzazione del reparto."Oggi entra in funzione il nuovo reparto di terapia intensiva costruito da zero grazie alla raccolta fondi che abbiamo lanciato appena due settimane fa!All’ingresso della struttura è stato messo un telo con i nomi di tutti i 200mila donatori, un piccolo gesto per dire grazie a tutti voi.Insieme abbiamo fatto qualcosa di speciale che aiuterà a salvare delle vite e ci ricorda che oggi più che mai serve coesione in questa dura battaglia. Sono commosso, vi voglio bene. Ce la faremo!"