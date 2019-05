Cristiano Malgioglio, il dettaglio hot sul cellulare

È il personaggio più in voga delle ultime stagioni televisive: dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip nel 2017 Cristiano Malgioglio è tornato sulla cresta dell’onda.



Dalle canzoni diventate hit a numerosi programmi televisivi, la sua ironia ha catturato il pubblico che rende spesso virali molte delle sue battute.



Ad apprezzarlo non è solamente il popolo del web, ma anche Maurizio Costanzo sulle pagine di Libero ha dedicato un pezzo al cantautore.



Malgioglio, felice della cosa, ha pubblicato lo screenshot dell’articolo sulla sua pagina Twitter, ma non è stato molto attento ai dettagli.



Osservando l’immagine, in alto a sinistra si nota una freccia e la scritta “Grindr”, la nota app per incontri gay. Sembrerebbe quindi che l’applicazione sia aperta su un’altra pagina.



Malgioglio è alla ricerca dell’amore?