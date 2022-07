Dimissioni di Boris Johnson: il TG2 buca il collegamento

Boris Johnson ha annunciato alla nazione le sue dimissioni da Primo Ministro e da leader dei Conservatori. Il quattordicesimo premier del Regno Unito lo ha reso noto in un discorso di fronte la sua residenza al numero 10 di Downing Street nella giornata del 7 luglio.



Una decisione inevitabile, resa necessaria dall'escalation di dimissioni di ministri, avvenuta in pochissimo tempo all'interno del partito dei Tory, e dagli scandali che in questi tre anni di reggenza hanno visto il Johnson protagonista.

Il discorso è stato portato avanti senza commozione, mettendo l'accento e citando quelli che, secondo lui, sono stati i suoi traguardi e meriti: la Brexit, la gestione delle restrizioni Covid, lo schieramento in prima fila accanto l'Ucraina.



“Lascio ma non avrei voluto farlo” è la sintesi della sua posizione.



Potrebbero però essere persi le parole di Boris Johnson gli spettatori del TG2, diretto da Gennaro Sangiuliano, che nell'edizione delle 13.00 di giovedì 7 luglio ha avuto dei seri problemi con il collegamento da Londra, proprio mentre l'ex Primo parlando stava, tra applausi e fischi.

Nessun commento, quindi, da parte della corrispondente Natalia Augias che avrebbe dovuto raccontare in diretta gli umori e le parole di un evento che potrebbe segnare l'avvenire della politica europea.

Critico sul fatto il segretario della Vigilanza Rai che ha commentato in maniera dura l'accaduto: “Può succedere, ma in Rai quante volte succede? Quanti direttiri e dipendenti sono pagati per garantire che non succeda di più?”.



Effettivamente, il TG Satirico di Antonio Ricci ha più volte, nel corso del tempo, dimostrato come questi malfunzionamenti all'interno della TV di Stato e Servizio Pubblico, siano frequenti.

Proprio l'inviato di Striscia, Pinuccio, si era occupato di uno strano caso riguardante la partita di basket Virtus Bologna – Olimpia Milano, e trasmesso proprio su RAI 2, bruscamente interrotto a pochi minuti dalla fine, scatenandando non poche lamentele.