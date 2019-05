Diplomi Falsi, condanna per Antonio Perillo

Il Tribunale di Avellino - come riporta Il Mattino - ha sentenziato per Antonio Perillo, ex collaboratore della Cisl Scuola, la condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per la vicenda dei diplomi falsi. L'uomo è stato smascherato da Striscia la notizia e da Luca Abete mentre consegnava, in cambio di circa 2.300 euro, un diploma falso ad una donna. Assolto Biagio Amato, rappresentante legale del Campus Accademy, perché il fatto non sussiste.