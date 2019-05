Eccellenze milanesi, Marco Testa ospite di Striscia la notizia

A Striscia la notizia proseguono gli incontri con le eccellenze milanesi. Nella puntata del 6 marzo è intervenuto Marco Testa, amministratore delegato del gruppo Armando Testa.

Nata nel 1946 a Torino come agenzia pubblicitaria, oggi l'azienda fondata da Armando Testa è uno dei più grandi gruppi di comunicazione al mondo: comprende sei società e 14 uffici tra Europa e Stati Uniti.

Come dimenticare Caballero e Carmencita, mitici personaggi di Carosello che hanno fatto la storia della tv?



Marco Testa subentra al padre nel 1992, mentre già dal 1985 riveste il ruolo di Amministratore Delegato. Sotto la sua guida arrivano altri spot storici, come la saga del Paradiso con Tullio Solenghi e quella del Fortino con Massimo Lopez. Lo slogan "Una telefonata ti allunga la vita" è ancora indelebile nella mente dei telespettatori e infatti ha conquistato il Leone d'oro al Festival Internazionale della Creatività Leoni di Cannes.

Per 13 anni consecutivi l'agenzia rimane al primo posto nelle classifiche di Assocomunicazione.

Pionierie anche nell'ambito del digital, sperimenta nel 2004 la prima pubblicità interattiva in Italia e nel 2009 arriva un altro Leone d'oro nella prima categoria creata per i mixed media.



Più recentemente, nel 2015 inaugura la filiale statunitense, che porta il suo nome, mentre nel 2016 una sua celebre campagna pubblicitaria che vede protagonista Ben Stiller, viene presentata ai Golden Globes e al Super Bowl.