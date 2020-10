Alla fine per i Ferragnez sono arrivate le scuse anche in diretta da Eleonora Daniele.



La conduttrice di Storie italiane è stata travolta dalle polemiche dopo che, nel corso di un'intervista con Simona Ventura, aveva criticato Chiara Ferragni sostenendo che si fosse esposta poco per sensibilizzare i suoi milioni di follower durante la pandemia.



"Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani, sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi, oggi?".



Apriti cielo. Sui social si è scatenato il finimondo e nel giro di poche ore è arrivata anche la replica di Fedez, che ha fatto notare alla presentatrice di aver preso una cantonata.



"Questo è un Paese fantastico - ha esordito Fedez - C’è una giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello che con il tono inquisitorio dice che mia moglie avrebbe dovuto fare di più nonostante lei non ricopra un ruolo politico in questo Paese, mentre la giornalista lavora per il servizio pubblico pagato dallo Stato, avrebbe dovuto informarsi. Ci penso io a rinfrescarle la memoria”.



E poi prosegue: “Cara giornalista del Grande Fratello, le voglio raccontare quello che ha fatto mia moglie durante questo periodo e per senso civico. Abbiamo istituito una raccolta fondi che ha dato vita, grazie allo sforzo di tantissime persone, all’unica opera straordinaria di terapia intensiva sul territorio milanese realizzata durante la pandemia. Durante questa estate, visto che il turismo necessitava dei riflettori puntati, mia moglie ha cercato di far vedere bellezze italiane e le è stato riconosciuto anche il Leone d’oro per questo. Cosa ha fatto lei, cara giornalista del Grande Fratello, durante la pandemia?”.



Già nella giornata di ieri erano arrivate le scuse di Eleonora Daniele a mezzo social, con la conduttrice che ammetteva di aver dimenticato della raccolta fondi per la terapia intensiva del San Raffaele.



ieri parlando di @chiaraferragni ho lanciato una bellissima copertina su di lei. E’ vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale covid , e me ne scuso .a dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con @Simo_Ventura — Eleonora Daniele (@eleonoradaniele) October 13, 2020

Oggi, poi, durante la nuova puntata di Storie italianeaggiungendo però di essere stata bersaglio di haters che hanno fatto del bullismo nei suoi confronti e chiedendo l'aiuto proprio di Fedez per condannare questo atteggiamento.