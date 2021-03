Fedez e lo spoiler della canzone di Sanremo, colpa della Ferragni

Ora che il Festival di Sanremo è finito e Fedez è tornato a casa fiero del suo secondo posto, si può ironizzare sull’episodio che ha rischiato di precludere a lui e Francesca Michielin la partecipazione alla kermesse.



Per chi se lo fosse perso, a un mese dall’inizio della manifestazione il rapper ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram mentre era in sala prove con la collega. Obiettivo del post era far vedere la reazione del figlio all’ascolto del brano, ma al termine del filmato era possibile sentire anche qualche secondo della canzone, che da regolamento avrebbe dovuto essere inedita.



A poco è servita l’eliminazione del post incriminato, che nel giro di poche ore era già diventato virale sui social. Ora che tutto si è concluso nel migliore dei modi, Fedez ha spiegato il retroscena dietro quella gaffe.



In un’intervista a Rai Radio 2, il rapper ha raccontato che quel giorno lui e Chiara avrebbero dovuto andare dai genitori di lei ed erano in ritardo. Per questo, l’influencer avrebbe insistito per andare via proprio mentre lui montava il video. Pubblicandolo di fretta non si sarebbe reso conto di quei fatidici sei secondi. Peccato che subito dopo, quando ha visto il video pubblicato per intero, fossero già in ascensore e quindi in assenza di rete. Tanto quanto è bastato per far sì che il video iniziasse a girare.

Al racconto di Fedez, pubblicato dalla pagina Instagram Le risposte della Ferragni è arrivata pronta la replica di Chiara: “Sempre colpa mia eh”, ha scritto con un sorriso.