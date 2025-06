L’Ordine dei giornalisti bacchetta Mia Ceran, pizzicata su Instagram a pubblicizzare il look mostrato a Tv Talk. Oggi a Striscia

«La regola è chiara: un giornalista non può fare pubblicità, nemmeno sui social. Vale la pena far esaminare il caso dal consiglio di disciplina»

«Penso sia un caso che vale la pena di far esaminare dal nostro Consiglio di disciplina. La regola è chiara: un giornalista non può fare pubblicità, nemmeno sui social. Questo è importante per la credibilità della categoria e significa rispetto per il pubblico», così Riccardo Sorrentino, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, ai microfoni di Striscia si esprime sul caso Mia Ceran, conduttrice di Tv Talk (Rai 3) pizzicata su Instagram a pubblicizzare nel dettaglio il suo elaborato look mostrato in trasmissione e quindi entrata a pieno diritto nel club delle giornaliste che vanno in onda “firmate”, storicamente capitanato da Lilli Gruber e Francesca Fagnani. «Il Consiglio di disciplina ha già esaminato dei casi simili, emettendo sanzioni», aggiunge Sorrentino. E conclude: «Pensiamo di istituire un osservatorio permanente sui rapporti tra la pubblicità e l’informazione, anche allo scopo di presentare delle segnalazioni al consiglio di disciplina».

