Non accenna a placarsi la polemica intorno al video del finto Renzi che Striscia la notizia ha mandato in onda il 23 settembre.



E stupisce che un polverone del genere si sia sollevato solo dopo la prima puntata, quando l'annuncio dell'inquietante provocazione che intendeva lanciare è stato dato dallo stesso Antonio Ricci ben quattro giorni prima, di fronte a decine e decine di giornalisti in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione il 19 settembre.



Per tutti gli smemorati, ecco come il patron di Striscia aveva descritto la nuova mossa.