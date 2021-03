Gerry Scotti e Francesca Manzini tornano dietro il bancone di Striscia

Continua la staffetta di conduttori a Striscia la notizia. Da stasera, 8 marzo 2021, dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci ci saranno Gerry Scotti e Francesca Manzini.



Per Gerry Scotti sarà l’undicesima edizione a Striscia – con oltre 300 puntate all’attivo – e la seconda insieme a Francesca Manzini. «Sono passati 24 anni dalla mia prima conduzione del Tg satirico – ricorda Gerry Scotti – ma, sembra incredibile anche a me, l’emozione è sempre la stessa. Non è più la stessa, invece, la scrivania che il sottoscritto ha sfondato!».



Per Francesca Manzini, approdata a Striscia nei panni di Mara Venier in uno dei deepfake più divertenti del Tg satirico, è il secondo anno in conduzione, sempre in coppia con Gerry Scotti. «Tornare a Striscia al fianco di Gerry dopo un anno – racconta Francesca Manzini – ha il sapore di casa, di felicità, di gratitudine e di responsabilità. E, come disse qualcuno… “se mi sbaglio mi corrigerete”».



Giancarlo Scheri, direttore di Rete: «Saluto e ringrazio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, autentiche colonne del TG satirico di Antonio Ricci, che da sempre nobilita l’access di Canale 5. E do il benvenuto a Gerry Scotti e Francesca Manzini: uno senatore di Canale 5 e l’altra talento dell’imitazione e non solo. In bocca al lupo a tutti!».



La coppia resterà al timone del Tg satirico dell’access prime time di Canale 5 fino al 27 marzo 2021.