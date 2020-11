Gerry Scotti sta bene ed è tornato a casa. Il conduttore, che in primavera tornerà a Striscia la notizia, è guarito dal Covid e ha pubblicato un post su Instagram per condividere la bella notizia con i suoi fan.



"A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò".



Proprio nei giorni scorsi era circolata la notizia - poi smentita - di un suoa causa di problemi respiratori. La cosa aveva fatto preoccupare particolarmente i fan che avevano ricondiviso gli articoli sui loro social.Successivamente è arrivatache aveva fatto sapere: "Gerry Scotti sta bene, non è mai stato in terapia intensiva. È stato ricoverato perché ha preso il Covid in maniera abbastanza tosta, ma non è mai stato a rischio. Aveva soprattutto una febbre che non riusciva a debellare".Che il conduttore stesse meglio era evidente già da qualche giorno, vista la sua partecipazione in collegamento video sabato sera a Tú sí que vales.Noi intanto lo aspettiamo a braccia aperte, sperando che possa regalarci presto un altro momento come questo.