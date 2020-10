Nottata agitata nella casa del Grande Fratello Vip per Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.



I due sono stati protagonisti di uno dei tanti momenti di "approfondimento" della puntata in diretta di ieri sera, durante la quale è stato smascherato il segnale che la showgirl manda - a suo dire - a un gruppo di persone che le vogliono bene fuori dal programma.



Nel corso della chiacchierata in confessionale, Alfonso Signorini ha lasciato intendere che il gesto di battere con la mano sul cuore, più volte fatto dalla Gregoraci in diverse situazioni, altro non sia che un messaggio in codice per qualcuno che la aspetta fuori dalla casa.



La cosa pare aver turbato parecchio Pretelli, che dopo la puntata si è sfogato prima con Tommaso Zorzi e poi ha avuto un confronto diretto proprio con Elisabetta.





Da queste immagini sembra sempre più evidente che da parte dell'ex moglio di Flavio Briatore non ci sia un vero coinvolgimento e che quindi per il nostro ex velino sia ormai assodato il due di picche. Ma la storia non finisce qui, perché i due hanno avuto modo di fare pace in un secondo momento culminato con una Gregoraci che in lacrime dice: "Non ti ho preso in giro, ma certe cose non posso farle, certe cose qui non posso dirle".



Ecco il video.