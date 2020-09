Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: "Mi trascurava molto"

Continua il botta e risposta a distanza, anche se inconsapevole, tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.



La showgirl, attualmente rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, sta rivelando alcuni retroscena del suo rapporto con l'imprenditore e i motivi che li hanno portati alla separazione.



Già qualche giorno fa si era sfogata riguardo la sua vita al fianco dell'ex marito: "Io avevo 24 anni, ero una bambina – aveva detto – e gestire un uomo come lui non è stato facile, è una persona difficile. Lui è sempre stato una figura forte, importante, non potevo fare la cretina nella vita e anche sul lavoro: avevo un ruolo preciso. Ho rinunciato a cose tv, l’ho seguito, non puoi lasciare lui da solo un uomo così, ho dovuto rinunciare alla mia vita e viaggiare nel mondo con lui. La prima vacanza con un’amica l’ho fatta a 38 anni. Lo seguivo nei suoi ruoli, nella vita di pubbliche relazioni: una volta ero stata invitata alla Casa Bianca. Per carità, ho imparato tante cose, ho viaggiato tanto, ma me ne ha tolte anche tante di cose”.



Parole che le erano valse diverse critiche, una fra tutte quelle di Selvaggia Lucarelli, e che hanno scatenato la reazione di Briatore, che proprio in un'intervista con la giornalista ha dichiarato: "Se vuole camminare con le sue gambe, se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini, se questo per lei è affrancarsi ok, ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le do e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?"



Ora, a distanza di 24 ore, arriva un'altra dichiarazione della Gregoraci che sicuramente farà discutere. In un momento di relax dopo cena, la showgirl si è confidata con Patrizia De Blanck riguardo un comportamento dell'ex marito che l'ha particolarmente ferita e che ha incrinato il loro rapporto irrimediabilmente.



"Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male - ha ammesso - Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto, si è rotto qualcosa". E poi, rispondendo all'interesse suscitato anche negli altri coinquilini, ha spiegato: "Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni. Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino”.