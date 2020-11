Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci protagoniste del finale di puntata del Grande Fratello Vip.



La modella italo-persiana e la showgirl calabrese hanno avuto un battibecco proprio alla fine della diretta, stuzzicate da Alfonso Signorini.



Il conduttore ha gettato l'amo subito dopo le nomination: la Salemi ha espresso il suo voto per Elisabetta, specificando che non ci fosse nulla di personale. Da qui la miccia di Don Alfonso: "A me risulta che prima di entrare in casa tra te e Elisabetta ci fosse una certa ruggine dovuta a una vacanza in Sardegna”.



Frase che coglie nel segno, provocando la reazione della Gregoraci, che con un sorriso ironico aggiunge: "Non era una vacanza, ci siamo viste in Sardegna, lei ci va spesso, ma tra noi non è mai successo niente, diciamo che chiacchierava più con Flavio che con me”.



Una frecciata che Giulia non gradisce e alla quale replica: "A parte che tu e Flavio già non stavate più insieme. Ma poi io ero lì invitata da Domi, lo conosci anche te. Eravamo in 7-8 persone, Flavio mi sta molto simpatico, ma non ci provavo. Alfonso, questo non lo accetto”.



Qui il momento durante la diretta.