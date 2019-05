Giancarlo Magalli, Tapiro d'oro per I Fatti Vostri

Questa sera, lunedì 7 gennaio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Giancarlo Magalli riceve il Tapiro d’oro dopo che Carlo Freccero, nuovo direttore di Raidue, ha annunciato la chiusura de I Fatti Vostri. Magalli interrogato da Staffelli sulla nuova linea di Raidue ammette: «Freccero ha detto che ci sono dei programmi più costosi e bellissimi, come il mio, che sono da budget di Raiuno». E infatti Staffelli sottolinea: «Lei è uno da Raiuno; lei è uno che deve presentare L’Eredità, non certi raccomandati…». Magalli cerca di scansare la domanda: «Non so di chi parli, non so il nome. Tutti simpaticissimi». L’inviato di Striscia chiede: «Ma in Italia non si rispettano gli ordini? Insinna è Cavaliere del lavoro? E lei è Commendatore…». Il conduttore tv replica: «È solo Cavaliere, io sono di più. Ma quello che conta sono le onorificenze che ci dà il pubblico». In conclusione di servizio, Magalli augura a Ficarra e Picone, all’esordio stagionale al bancone di Striscia, «lunga vita, grande fortuna e di fare un nuovo film».