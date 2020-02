Approfittando della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, durante un intervento a Roma, ha ricordato quanto ancora il problema sia grave: ben 800 milioni di persone non riescono a mangiare, a fronte di 600 milioni di persone che – al contrario – mangiano troppo.



“Noi come ministero dell’Ambiente – ha affermato Costa - crediamo molto in questa lotta, tanto che dal 1° gennaio ho creato la prima Direzione generale per l’economia circolare che si occuperà anche di spreco. Inoltre, il 29 settembre sarà la prima giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi voluta dall’Onu e sarà il giorno in cui si svolgerà a Milano la ‘Youth for the Cop’, l’evento giovani della Cop26 sul clima che vede l’Italia in partnership con l’Inghilterra. I ragazzi di tutto il mondo verranno nel nostro Paese per scrivere la ‘Carta dei giovani sul clima’ che poi presenteranno alla pre-Cop, sempre a Milano. Di fatto entreranno nei meccanismi negoziali e lo spreco alimentare sarà uno dei temi che entrerà in agenda. Perché lo spreco alimentare è anche un problema ambientale, per dispendio di materie prime, energia, risorse”.



In divenire anche un accordo tra il ministero e il mondo della ristorazione per aderire a un progetto plastic-free e anti spreco. “Sono tutti step – ha osservato il ministro – tanti mattoncini che raccontano il nostro impegno concreto in questa battaglia”.



Ognuno di noi, però, nel suo piccolo può fare qualcosa per limitare la quantità di cibo che finisce in spazzatura. L’Unione nazionale dei consumatori a tal proposito ha stilato un vademecum in dieci punti affinché si riducano gli sprechi nelle famiglie.



1) Prima di andare al supermercato, preparare la lista della spesa, pianificando i pasti della settimana.



2) Scegliere gli alimenti con una vita residua più lunga (spesso sono quelli meno in vista negli scaffali del supermercato).



3) Non fare la spesa a stomaco vuoto: il carrello si riempirà più facilmente di prodotti inutili.



4) Occhio ai formati convenienza: il 3X2 conviene solo se si consuma effettivamente il prodotto, altrimenti aumenta solo il rischio che finisca nella spazzatura.



5) Una volta a casa, riporre con attenzione la spesa: gli alimenti più “nuovi” con una data di scadenza più lontana vanno dietro, mentre avanti vanno riposti quelli più vecchi per consumarli prima.



6) La temperatura ideale per il frigorifero è di 4 gradi.



7) Riporre, in frigo, ogni alimento nel posto giusto (frutta e verdura nei cassetti: pece e carne cruda al primo piano; carne cotta al secondo; affettati e formaggi più in alto; conserve aperte e uova ancora più su): in questo modo gli alimenti si conserveranno più a lungo.



8) Congelare gli alimenti che avanzano scrivendo sul contenitore la data.



9) Ricordare che gli alimenti scongelati e poi cotti possono essere ricongelati.



10) Consiglio della nonna: prima di buttare, aprire, odorare, assaggiare e poi decidere





Redazione web Striscia la notizia



Foto di Jasmin Sessler da Pixabay