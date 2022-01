Da quando è stato istituito l'obbligo del green pass per poter accedere a diversi luoghi pubblici e privati, comprese aziende e uffici, i furbetti del web si sono subito applicati per scovare modi creativi per aggirare la legge e ottenere la certificazione senza effettuare il vaccino o il tampone.



Striscia la notizia ha ricevuto diverse segnalazioni da telespettatori che sono venuti a conoscenza di modi illeciti di ottenere il green pass.

Così Valerio Staffelli aveva scoperto che basta scaricare uno specifico programma sul proprio computer e cercare al suo interno la parola “green pass” per poterne scaricare a migliaia.



Max Laudadio invece ha pizzicato un sito con base in Repubblica Ceca che offre il Green Pass europeo online: basta acquistare il test sierologico antigenico in farmacia oppure su Internet, registrarsi sul sito pagando circa dieci euro e collegarsi in videochiamata con un (presunto) medico che risponde proprio dalla Repubblica Ceca.



Ad aiutare chi non intende vaccinarsi e ottenere il Super green pass regolarmente, però, ci si mettono anche il colosso dell'e-commerce Amazon e i siti di giornali e amministrazioni comunali, che per errore hanno pubblicato foto in cui si vedono qr code che - se scansionati - risultano validi.



Nel primo caso Moreno Morello ha segnalato ad Amazon che sul sito era in vendita una custodia trasparente per green pass con alcune immagini di un certificato verde fac-simile. Peccato che provando a scansionare una di queste foto la certificazione risultasse valida. Fortunatamente, in seguito alla segnalazione di Striscia, Amazon ha rimosso l’inserzione.