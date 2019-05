In piazza De Ferrari l’iniziativa per la candidatura del pesto al mortaio a patrimonio dell'Unesco

Domani, sabato 17 marzo, il Gabibbo e la Velina Mikaela Neaze Silva saranno a Genova, in piazza De Ferrari, per celebrare la grande festa del pesto al mortaio. Mentre il Gabibbo canterà la hit di Striscia la notizia "Pesto ti pesto", la Velina residente a Camogli preparerà un pesto al mortaio con un ingrediente in più: la "prescinseua", latte rappreso e passepartout della tradizione ligure. Lo scopo dell'iniziativa è di raccogliere quante più firme possibile per spingere la candidatura del pesto genovese al mortaio a patrimonio mondiale dell'Unesco. #orgogliopesto è l’hashtag ufficiale dell’iniziativa.