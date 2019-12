Cuocere gli alimenti nei fogli di alluminio potrebbe essere pericoloso. Dopo la denuncia di Striscia la notizia arriva la conferma dal Ministero della Salute che, a distanza di due anni dall’inchiesta del Tg satirico di Antonio Ricci, lancia in questi giorni una campagna informativa istituzionale proprio sul corretto uso dell’alluminio in cucina.



Nella puntata che andrà in onda lunedì 9 dicembre (Canale 5, ore 20.35), Max Laudadio intervista il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che dichiara: «Il vostro lavoro è stato importante. L’istituto Superiore di Sanità ha continuato gli studi e confermato che esiste un fenomeno, chiamato “migrazione dell’alluminio”, che produce concentrazioni di questo metallo negli alimenti con cui entra in contatto. Inoltre, il Ministero ha scritto alla Commissione Europea per portare questa problematica nelle riunioni sulla sicurezza alimentare».