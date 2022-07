Dopo mesi di attesa, dal 27 luglio i cittadini potranno tirare un sospiro di sollievo da quelle chiamate pubblicitarie che fanno squillare continuamente il cellulare, ovvero dal fenomeno del telemarketing selvaggio.

È questa la data che vede la possibilità di inserire qualsiasi numero di telefono, fisso o mobile, nel Registro pubblico delle opposizioni, il servizio gratuito che ha lo scopo di bloccare le telefonate commerciali.



Quattro sono i modi che l’utente avrà per iscriversi al Registro: compilando un modulo presente sul sito del servizio, contattando il numero verde 800 265 265, inviando una mail all’indirizzo “iscrizione@registrodelleopposizioni.it” o attraverso una raccomandata.

Dal momento in cui il numero sarà inserito all’interno del Registro, le società di telemarketing avranno l’obbligo di non contattare più i potenziali clienti, per legge. Le sanzioni, nel caso di violazione di queste norme, sono molto alte: fino a 20 milioni di euro per gli operatori e fino al 4% del fatturato totale annuo per le imprese.



I problemi legati al business del telemarketing selvaggio che, secondo le stime del Codacons, genera in Italia un giro d’affari di 4 miliardi di euro annui, sono stati portati più volte sul piccolo schermo dal programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia.

È stato l’inviato Moreno Morello a occuparsi delle difficoltà dei cittadini nel difendersi dalle chiamate commerciali, dedicando un intero servizio al Registro Pubblico delle Opposizioni, spiegandone il funzionamento e mettendone in luce alcune criticità. Bisogna infatti considerare che, prima del decreto firmato dal Presidente della Repubblica del 13 aprile 2022, i numeri di cellulare non potevano essere iscritti al Registro, un limite importante per contrastare questo fenomeno, come lo stesso Alessandro Longo, direttore di Agendadigitale.eu, aveva spiegato ai microfoni del Tg Satirico.