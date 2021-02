Vittorio Brumotti torna in Porta Venezia a Milano, dove nel maggio 2020 fu aggredito e colpito al volto da un gruppo di spacciatori.



A quasi un anno di distanza dall’aggressione, le telecamere nascoste di Striscia la notizia dimostrano come lo spaccio di cocaina sia ancora attivo e radicato nella zona.



Solo l’incursione della polizia, con il supporto di Brumotti, interrompe la compravendita di “morte”.



Al termine delle perquisizioni, uno dei presunti pusher viene fermato e condotto in commissariato per ulteriori accertamenti.



In attesa del servizio di questa sera, ecco le immagini dell'ultima incursione di Brumotti a Porta Venezia.