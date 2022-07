In fiamme la discarica abusiva tra Cerignola e Stornarella

Nel primo pomeriggio del 23 luglio le fiamme sono divampate all’interno di un’azienda agricola abbandonata e messa sotto sequestro; qui i camion avevano scaricato rifiuti di ogni tipo, così, oltre alle serre, sono andati in fumo grandi ammassi di immondizia.



Nel posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del fuoco, anche i Carabinieri e la Forestale.



A seguito dell’accaduto è stata allertata l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) per verificare il livello di emissioni nocive nell’aria, dato che le fiamme e il fumo erano visibili anche a grande distanza. Si tratta di rifiuti provenienti dalla Campania – già al centro di un traffico illecito che da diversi anni colpisce queste zone della Puglia – anche oggetto di alcune inchieste antimafia.