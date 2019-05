Isola dei Famosi, Belen difende Riccardo Fogli: "Che schifo..."

Ieri sera all’Isola dei Famosi tutti contro tutti e in particolar modo il mondo dello spettacolo si è stretto attorno a Riccardo Fogli. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Nel corso dell'ultima puntata si è parlato ancora una volta del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini.



Nelle scorse settimane il gossip era ruotato attorno a una possibile relazione parallela tra la donna e il manager Gianpaolo Celli, ma, per tranquillizzare il marito, la Trentini era volata immediatamente in Honduras. Fogli non ha mai dubitato nemmeno per un momento della lealtà della moglie, “posso mettere la mano sul fuoco sull’amore di mia moglie per me e del mio per lei, non credo assolutamente a niente e credo che cuore mio sia la donna più importante della mia vita”.



Nonostante questo, i salotti televisivi hanno continuato a parlare, mostrando anche presunte prove fotografiche e invitando Celli come ospite. Il cantante ha quindi manifestato il desiderio di conoscere colui il quale ha messo in giro questa voce, chiedendo di poterlo “sfidare a duello”. Proprio nella scorsa puntata Fogli è stato messo di fronte alle dichiarazioni del fautore di questo gossip: Fabrizio Corona.



“Devi imparare, che anche se hai fatto il cantante per 70 anni, che nel momento in cui scegli di metterti in gioco in un reality, devi accettare tutto quello che viene pubblicato. E se tua moglie ti ha tradito per 4 anni, si tratta di informazione - tuona Corona - Detto questo, da un uomo di 45 anni che ha fatto tanti anni di galera a uno di 70 anni con esperienza: noi che scegliamo di stare con donne giovani, dobbiamo accettarlo. Ormai, quando le cose diventano pubbliche, è meglio dire “ok, ci sta”. Alla fine siamo tutti un po’ cornuti, Riccardo”.