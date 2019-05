Dopo il clamore dei servizi di Striscia la notizia sul “cannagate” all’Isola dei Famosi, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi Eva Henger - come rivela il settimanale Oggi - è passata al contrattacco contro Francesco Monte, che l’ha denunciata per diffamazione. La Henger si è recata con il suo avvocato prima al Tribunale di Roma per denunciare Monte e poi è stata avvistata all'Ambasciata dell'Honduras. "Voglio sporgere denuncia. Per i reati commessi in Honduras - ha spiegato Eva - non esiste la prescrizione e io a causa dei comportamenti di Monte ho affrontato dei rischi. Su di lui potrebbe indagare la Polizia dell’Honduras e la Polizia internazionale".



Monte ha denunciato la Henger "per la partecipazione a Domenica live, - ha raccontato Eva - ma non denuncia invece la mia partecipazione ad altri programmi Mediaset. Ero già stata a Verissimo, e nello stesso studio dell’Isola dove avevo raccontato di nuovo la cosa. Per non parlare di Striscia. La diffamazione secondo loro c’è stata solo ed esclusivamente a Domenica live! Ma io lì sono andata solo per difendermi e lo ribadisco: mi avevano insultata in tutti i modi dandomi della bugiarda, e difendermi mi pareva il minimo".



E infine: "Sono sicurissima che io verrò assolta o questo procedimento archiviato perché non sussiste diffamazione: ho affermato cose vere e ho dovuto rendere pubblico quanto accadeva solo perché stavo rispettando un contratto nel quale era scritto che: tutti i concorrenti sono obbligati a riferire irregolarità all’interno del programma".