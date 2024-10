Depp e Scamarcio: il faccia a faccia di Jack Sparrow con Lucci, i Tapiri d’oro dell’attore pugliese e l’ospitata in tandem per il film Modì

Si chiama Modì il secondo film da regista di Johnny Depp, che uscirà nei cinema italiani il 21 novembre 2024. La pellicola racconta la storia dell’artista livornese Amedeo Modigliani, impersonato da Riccardo Scamarcio. Un lavoro di cui l’interprete del capitano Jack Sparrow e l’attore italiano hanno parlato in questi giorni in occasione del lancio del film nel nostro Paese. I due hanno anche raccontato del loro primo incontro virtuale, con Scamarcio che si è connesso on the road «da un distributore di benzina».

Il faccia a faccia romano tra Enrico Lucci e Johnny Depp sulle elezioni Usa

Prima di raccontare i divertenti dettagli del primo rendez-vous online tra i due divi, godiamoci il simpatico siparietto che ha avuto luogo a Roma quando Enrico Lucci ha intercettato la star nata 61 anni fa nel Kentucky: l’attore era presente alla Festa del Cinema edizione 2024 proprio per lanciare il nuovo film. E visto che le elezioni americane del 5 novembre si avvicinano, l’inviato di Striscia la notizia ha pensato di chiedergli chi preferisca tra Donald Trump e Kamala Harris. Avrà risposto Depp, uno dei pochi vip americani a non essersi ancora espresso in merito?

Scamarcio risponde alla videocall con Depp tra gli Arbre Magique della pompa di benzina

Più o meno nelle stesse ore, il 27 ottobre 2024, Depp e Scamarcio erano ospiti a Che tempo che fa, dove hanno raccontato il loro primo incontro virtuale. Riferendosi a Scamarcio durante il programma di Fabio Fazio la star americana ha detto: «Era in un distributore di benzina». L’attore italiano ha poi aggiunto altri dettagli: «Stavo andando in Puglia con mia figlia e la tata, in macchina».

La call con Depp su Zoom era prevista alle sette ma poi per un imprevisto è stata spostata alle dieci di sera, orario in cui il divo pugliese stava guidando. «Mi fermo al benzinaio, guardo intorno e vedo il gabbiotto (della pompa di benzina, ndr)». Parte così la richiesta ai benzinai: «Ragazzi vi prego, prestatemi il gabbiotto un attimo». «Non c’è problema» rispondono gli addetti al distributore, permettendogli di iniziare la call con il protagonista di Nemico Pubblico, Donnie Brasco e Chocolat.

L’attore pugliese ha detto che dopo qualche minuto Depp gli ha chiesto cosa ci fosse sullo sfondo e dove si trovasse… Scamarcio, interprete di film come L’ombra di Caravaggio e Mine vaganti, ha allora dovuto ammettere che le “decorazioni” erano Arbre Magique e in quel momento si trovava in una pompa di benzina. E Depp, rivolgendosi a una persona vicino a lui, ha emesso la sua “sentenza”: «È a un distributore di benzina, è il mio uomo!». E Scamarcio è entrato in questo modo nel cast di Modì, diventandone protagonista…

L’incontro tra Riccardo Scamarcio ed Enrico Lucci

Quest’anno c’è stato anche un tête-à-tête Lucci-Scamarcio, andato in onda nella puntata del 13 maggio 2024. Era da poco scoppiato il caso Fassino-profumo e quel giorno l’inviato ha chiesto a diversi personaggi noti se si fossero mai impadroniti di qualcosa in maniera illegale.

Secondo voi cosa ha risposto il nostro bello e dannato?

Ma quella non è stata l’unica volta in cui l’attore che ha interpretato Il Nero di Romanzo criminale è stato protagonista di un servizio del Tg satirico di Antonio Ricci. Noi vi proponiamo questo montaggio che raccoglie i due Tapiri d’oro che ha ricevuto in carriera e pure un Gongolo.

Ricky, Johnny, Carmelo Bene e il film Nostra Signora dei Turchi

La conclusione della Festa del Cinema di Roma ha visto i due protagonisti indiscussi: Scamarcio ha consegnato il premio alla carriera a Depp pronunciando un discorso divertente e imprevedibile. «Quando mi hanno detto che avrei dovuto consegnare il premio a Johnny, ho pensato di scrivere un discorso», ha esordito emozionato. «Ma poi ho capito che nessuna parola poteva descrivere la gioia, l’emozione e la follia di lavorare con lui». Tirando fuori un’inaspettata citazione dal film Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene, come riportano il Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano, ha poi recitato: «Esistono cretini che hanno visto la Madonna, e cretini che la Madonna non l’hanno vista mai… eppure volano lo stesso». E rivolgendosi affettuosamente all’amico e collega americano ha detto: «E tu Johnny sei un cretino che la Madonna non l’ha mai vista… però voli, voli, voli tantissimo!».