Ieri sera sul palco dell’Eurovision Song Contest, Achille Lauro - che in gara rappresentava San Marino - si è esibito su un toro meccanico: una trovata che molti hanno lodato e di cui l’umile Lauro è stato il primo a vantarsi al Tg1, dove ha dichiarato di portare sempre «qualcosa di suo» nelle performance.



Questa sera Striscia la notizia svela che la famosa cavalcata non è farina del suo sacco: più di venti anni fa Madonna si era già esibita su un toro meccanico vestita da trasgressiva cow-girl - proprio come Lauro -, prima nella famosa hit Don’t Tell Me del 2000 e l’anno seguente durante il Drowned World Tour.



E non è la prima volta che Achille Lauro per le sue esibizioni “originali” prende spunto dalle regine del pop…



Il servizio completo in onda questa sera a Striscia la notizia.