Sono trascorsi solo due giorni dall'appello con cui Chiara Ferragni e Fedez hanno chiamato a raccolta i fan per aiutare economicamente il San Raffaele a gestire l'emergenza Coronavirus.



L'imprenditrice digitale e il rapper lunedì 9 marzo hanno pubblicato un video sui loro profili Instagram in cui invitano i follower a donare soldi (anche pochi euro) da destinare al rinforzo della terapia intensiva dell'ospedale milanese, messo a dura prova dall'epidemia che ormai da settimane è nel nostro Paese.



Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi che le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto. Ma tu invece al posto di lamentarti, che minchia stai facendo? Le coreografie? https://t.co/uwCFqSpW8P — Fedez (@Fedez) March 10, 2020

La raccolta fondi già nel giro di poche ore aveva superato il milione di euro e a distanza di due giorni, nel momento in cui scriviamo, ha superato i 3 milioni e mezzo."In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente.Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono:- Ventilatori- Dispositivi di ventilazione non invasiva- Monitoraggio emodinamico- MonitorAnche una piccola donazione può fare la differenza.Siamo in stretto contatto con i medici dell'ospedale San Raffaele di Milano. I fondi raccolti saranno direttamente devoluti all’ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva, si legge sulla pagina di GoFundMe dedicata alla raccolta Ma sulla piattaforma, da quelli lombardi ed emiliani, che già da settimane sono in prima linea nella lotta al virus, a quelli del Sud che cercano di non farsi trovare impreparati qualora l'epidemia dovesse espandersi.L'appello dei Ferragnez non è stato apprezzato da tutti. Alcuni follower hanno avuto da ridire sulla cifra versata dalla coppia, che ha contribuito con !00mila euro: per gli utenti dei social i due avrebbero potuto donare di più. Altri, come Heather Parisi non hanno apprezzato la scelta di devolvere i fondi a una struttura privata piuttosto che alla sanità pubblica.In risposta al tweet di quest'ultima è arrivato il commento di Fedez.