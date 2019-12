La ricetta del Panettone di Andrea Besuschio

Andrea Besuschio, della storica Pasticceria Besuschio, è uno dei luoghi in cui è nato il Panettone milanese. Ecco la sua ricetta per farlo in casa secondo la tradizione.



Ingredienti:



Pasta Lievitata 1° impasto :

- 600 g lievito madre

- 2 kg farina panettone 320w

- 600 g zucchero

- 800 g burro

- 1 l acqua

- 450 g tuorlo



Pasta Lievitata 2° Impasto :

- 500 g farina panettone 320w

- 750 g tuorlo

- 600 g zucchero

- 125 g miele

- 600 g burro

- 26 g sale

- 1037 g uvetta

- 778 g arancia candita

- 260 g cedro candito

- 6 g vaniglia

- 150 g pasta arancia



Procedimenti:



1° Impasto serale :

Realizzare uno sciroppo con l’acqua e lo zucchero a 20°.

Mettere in planetaria la farina, il lievito madre, lo sciroppo e la metà dei tuorli.

Impastare fino ad ottenere la maglia glutinica.

Ottenuto un impasto con un bel velo, aggiungere il burro morbido, i restanti tuorli e

continuare ad impastare sino ad arrivare a una massa liscia.

Riporre l’impasto a lievitare per 12 ore a 28° con 70% di umidità fino a che sia

triplicato di volume.



2° Impasto :

Mettere in tuffante il primo impasto, la farina e far incordare. Aggiungere lo zucchero

e il miele, successivamente incorporare il sale. Una volta liscio aggiungere il burro

emulsionato con la vaniglia e la pasta di arancio, inserire i tuorli. A massa omogenea

incorporare la frutta candita e l’uvetta. Lasciare riposare l’impasto per 40 minuti a

28°.



Successivamente porre a lievitare nel pirottino a 30°, 80% di umidità per 5 ore.

Cuocere a 165° 50/60 minuti.(tempo per panettone da 1 kg )

Sfornare, capovolgere i panettoni su un telaio e lasciare raffreddare tutta la notte.