Le fake news prima dei social: le bufale più assurde della tv

Nelle ultime settimane Striscia la notizia è stata al centro di diverse polemiche per via del video esclusivo del finto Renzi che in un ipotetico fuorionda mandava a quel paese un po’ tutti i soggetti politici con cui ha a che fare.



L’idea di qualcuno è che il video andato nella puntata del 23 settembre rischi di aprire la strada a una nuova frontiera delle fake news, in cui l’informazione sia manipolata per scopi politici.



Insomma, si attribuiscono al deepfake un male che in realtà è già insito nel sistema dell’informazione.



Forse alcuni hanno dimenticato che quelle che oggi vengono definite fake news, un tempo erano bufale e ancora prima notizie taroccate, che Striscia nel corso degli anni ha sempre smascherato.



Vi riproponiamo alcuni esempi ormai entrati nella storia!