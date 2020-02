Lite tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese al GF VIP

È scontro tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese nella casa del Grande Fratello.



Durante la puntata del 15 febbraio la showgirl ha dato inizio ad una discussione perché non sopportava il fatto che Patrick non volesse contribuire a lavare i piatti. La situazione si è scaldata e i due hanno iniziato a scambiarsi insulti. Pugliese sembrava disposto a mettere da parte la discussione, ma la Elia non ne ha voluto sapere di lasciar perdere e nel litigio lo ha accusato di averla spintonata.