Matera. Biglietti già venduti, ma concerti a rischio. Stasera a Striscia

A Matera i concerti di grandi artisti come Mika, Placebo, Lazza, Sfera Ebbasta, Tananai, Gianni Morandi e Articolo 31 rischiano di saltare. Peccato che i biglietti siano già stati venduti. La Cava del Sole, ovvero il luogo dove sono previsti questi eventi, rientra in una zona protetta speciale per cui è necessaria un’autorizzazione particolare della Regione Basilicata, ovvero la valutazione di incidenza ambientale, che a oggi non è ancora arrivata. Eppure sono già in tanti ad aver acquistato i biglietti dei concerti che sono in vendita sul sito Ticketone.it (dove è ancora possibile comprarli). Ma ha senso vendere i biglietti se, in mancanza di questa autorizzazione, i concerti rischiano di saltare? «C’è un dialogo con la Regione che ci rassicura. È possibile che la valutazione di incidenza ambientale sia imminente», dice il sindaco di Matera Domenico Bennardi all’inviato Pinuccio. E aggiunge: «Presumo ci sia da parte degli organizzatori un piano B nell’eventualità remota che la valutazione non dovesse arrivare con esito positivo».

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).