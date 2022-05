Michelle Hunziker a casa col Covid: il fuorionda è irresistibile

Michelle Hunziker è risultata positiva al Covid 19 e si trova a casa in isolamento. Al suo posto, dietro il bancone di Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti, è tornata Valeria Graci. Nella puntata del 10 maggio, i due conduttori si sono collegati con la collega, per rassicurare i telespettatori sul suo stato di salute.



Per fortuna, infatti, Michelle risulta asintomatica ed è apparsa in splendida forma, mostrando come fosse indaffarata ai fornelli durante il programma.