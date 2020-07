Mozziconi e inquinamento, a Bari parte la campagna #cambiagesto

Dopo l'adesione alla campagna di Striscia la notizia "No mozziconi a terra", il Comune di Bari ha patrocinato una nuova iniziativa volta a contrastare la brutta pratica di gettare a terra - o sulla spiaggia - i mozziconi di sigaretta.



Dal 17 luglio è infatti partito il progetto di sensibilizzazione #cambiagesto, iniziativa che coinvolgerà le vie proncipali del capoluogo pugliese.



L'idea è quella di puntare su un maggiore senso di responsabilità individuale dei cittadini, incoraggiando l'adozione di comportamenti virtuosi e sostenibili per l'ambiente.



Per questo, oltre al materiale informativo, presso i tabaccai saranno distribuiti anche più di 3500 posacenere tascabili in materiale riciclabile, per stimolare il corretto smaltimento delle cicche.



Inoltre, lungo via Argiro, nei pressi dei bar, ristoranti e negozi verranno messi a disposizione 10 grandi posacenere per evitare quindi che i fumatori possano abbandonarli per le strade.