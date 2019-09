Non solo Renzi: i fuorionda (veri) più clamorosi dei politici italiani

Il clamoroso fuorionda di Matteo Renzi andato in onda nella prima puntata di Striscia la notizia ha fatto parecchio discutere. L’uso dell’intelligenza artificiale applicata alla satira è stata criticata da alcuni e fraintesa da altri. Quel che è certo è che le dichiarazioni del fondatore di Italia Viva hanno toccato tutti, in un senso o nell’altro. Il commento è stato fra i più equilibrati mai visti, andando a colpire sia l’ ex alleato del PD Zingaretti , sia il leader del Movimento 5 Stelle Di Maio , da Salvini a Mattarella. Una par condicio che difficilmente si riscontra nelle vere trasmissioni politiche. Diverso è stato il caso di altri fuorionda, stavolta assolutamente reali , che hanno visto coinvolti politici italiani di diverse fazioni. Ecco alcuni dei più celebri pizzicati da Striscia.

Correva l’anno 2013 e un rilassato – forse troppo – Silvio Berlusconi, in attesa di un collegamento col Tg4 ne approfitta per “riposare gli occhi”.

Ma l’esponente di Forza Italia non sembra aver imparato la lezione (o perlomeno il funzionamento dei microfoni in uno studio televisivo) e ad aprile 2019 si lascia andare a strategie diplomatiche con Nicola Fratoianni.

Fuorionda europeo tra Scalfarotto e De Martini con Enrico Paoli

La nomina di Luigi Di Maio come Ministro degli Esteri ha fatto sorridere in molti e dubitare delle sue conoscenze linguistiche. Un tema che torna in auge e di cui già l’eurodeputata De Martini e l’onorevole Scalfarotto avevano discusso in proposito dei parlamentari europei.