Oftalmico Roma: dopo i blitz di Ghione, la Procura indaga

Nel mirino degli inquirenti, come nei servizi di Striscia la notizia, c’è il sistema di gestione dell’ospedale delle liste d’attesa: i pazienti “favoriti” scavalcano quelli con gravi patologie.

La procura della Repubblica di Roma ha aperto una maxi inchiesta sull’ospedale Oftalmico della Capitale, il principale centro di assistenza per le malattie degli occhi. Nel mirino degli inquirenti c’è il sistema di gestione delle liste d’attesa. Sembra infatti che all’interno dell’edificio di piazzale degli Eroi venga data la precedenza ai pazienti “favoriti”, che vengono inseriti nelle liste d’urgenza invece che in quelle ordinarie come sarebbe giusto.

Ospedale Oftalmico di Roma: i pazienti gravi vengono scavalcati dai “favoriti”

Questo a discapito di altri, spesso affetti da gravi patologie e che hanno urgenza di farsi visitare, ma che vengono scavalcati dai primi. Tutto ciò crea disagi a chi rimane nelle liste ordinarie, il cui incontro con lo specialista viene fatto slittare anche molto in là nel tempo. Striscia la notizia si è già occupata del caso e in questo servizio del 20 marzo 2023 Jimmy Ghione si reca in questo centro gestito dall’Asl Roma 1 e spiega che per prenotare una visita alla cataratta bisogna aspettare diversi mesi. Per l’intervento l’attesa può essere addirittura superiore a un anno.

Il caso dell’Ospedale Oftalmico nasce proprio nel Lazio, una regione colpita da tempo dal problema delle attese troppo lunghe per chi ha urgenza di sottoporsi a esami diagnostici o necessita di una visita. Il fascicolo dell’inchiesta è in possesso del pubblico ministero Giulia Guccione, mentre i carabinieri del Nas (Nuclei Antisofisticazione e Sanità) si occupano delle indagini. Nei mesi scorsi gli investigatori hanno compiuto un’accurata ispezione nell’ospedale. Sono emerse anche altre irregolarità, oltre a quella di far passare i “favoriti” nella lista emergenza per farli visitare prima: Infatti, nel 2022 sono giunti alla direzione sanitaria numerosissimi reclami e verbali. Le lamentele dei pazienti riguardano i comportamenti degli oculisti che sono poco consoni al loro ruolo, oltre al fatto che l’ospedale privilegerebbe le attività private a quelle convenzionate con il sistema sanitario regionale.