Papa Francesco, no al baciamano e diventa virale

In queste ore circolano immagini curiose di Papa Francesco che ritrae più volte la mano, nel momento in cui diversi fedeli si chinano per baciargli le mani. La scena ha spiazzato tutti e le scene stanno facendo il giro del Web. Ma come mai questo bizzarro comportamento da parte del Pontefice? La spiegazione è tutta "burocratica" e gira attorno ad un anello.



L'Anello del pescatore indossato da ogni Papa ha una importanza di rilievo. Infatti è un anello che viene ereditato dal precedente Pontefice, successore di San Pietro. Papa Francesco ha rifiutato di fondere l'anello del Papa emerito Benedetto XVI, facendosene creare uno in argento dorato nuovo e mai appartenuto a nessun predecessore. Quindi il fatto di ritrarre bruscamente la mano potrebbe essere semplicemente per questo motivo: non è l'Anello del pescatore quello indossato da Bergoglio.