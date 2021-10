Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna Pinuccio con una nuova puntata dell’inchiesta sulla Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali voluta dal ministro Franceschini, la Scuola del Patrimonio che è costata 23 milioni e in 5 anni ha formato solo 17 specializzati.



Pinuccio incontra lo storico dell’arte Tomaso Montanari, che già dal 2012 proponeva una scuola del patrimonio italiana: «Ma la mia idea è stata massacrata, hanno fatto una cosa completamente diversa. È talmente diversa che sarebbe meglio chiuderla».



«Se si aggiunge come una pila infinita agli altri titoli di studio, può anche funzionare bene, ma è una “truffa”. Rischia di diventare un posto in cui sistemare gli amici, gli amici degli amici», conclude Montanari.