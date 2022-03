Prosegue la missione di Valerio Staffelli per fermare le borseggiatrici che imperversano nel centro di Milano e nelle principali stazioni della metropolitana del capoluogo lombardo. Una campagna antiborseggio che ha finalmente portato all’arresto di una delle ladre, anche grazie ai molti cittadini che, seguendo l’esempio dell’inviato di Striscia, hanno cominciato ad avvisare i passeggeri dell’eventuale loro presenza.



Stasera a Striscia la notizia, Staffelli documenta come diverse borseggiatrici, alcune di queste già individuate nei precedenti servizi, “lavorino” nelle stazioni di Centrale, Cadorna e Lambrate. Come già accaduto in passato, appena l’inviato entra in azione con le quattro figuranti “anti borseggio”, le ladre si danno prima alla fuga e poi, pubblicamente smascherate, danno il via al solito lancio di oggetti, condito da spintoni e insulti ai danni della troupe. Aggressione che si conclude con l’intervento delle forze dell’ordine, che bloccano le borseggiatrici e le portano in caserma. Missione compiuta: giornata di “lavoro” rovinata.



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.