Dopo aver documentato e smascherato con la sua troupe il “lavoro” delle borseggiatrici nel centro di Milano (vedi servizio), Valerio Staffelli torna in via Montenapoleone e in alcune delle più battute stazioni del metro per mettere in guardia i passanti sulla presenza di queste ladre, che la polizia spesso non può trattenere. Una missione in soccorso dei tanti cittadini esasperati dai continui furti, come dimostrano le moltissime segnalazioni ricevute da Striscia.



Nel servizio in onda stasera (Canale5, ore 20.35), l’inviato di Striscia la notizia percorre le vie del quadrilatero della moda, da galleria Vittorio Emanuele a piazza Duomo, e si infila anche in alcune delle principali stazioni della metropolitana milanese. A scortarlo ci sono quattro figuranti con una maschera che riproduce il viso di ognuna delle quattro borseggiatrici identificate e con appesi dei cartelli con la scritta (in italiano e in inglese): “Attenzione, borseggi in corso”.