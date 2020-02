A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti torna a occuparsi dei luoghi che dovrebbero essere di tutti, ma che di fatto sono diventati zone di spaccio nelle nostre città.



Questa sera è a Molfetta (Bari).



Un vero mini market dello spaccio, aperto giorno e notte, quello scoperto dall’inviato di Striscia a Molfetta, dopo aver ricevuto una segnalazione da un gruppo di mamme residenti nella zona.



La troupe di Brumotti è riuscita a riprendere con una telecamera nascosta i pusher che confezionavano dosi di coca. Arrivate le forze dell’ordine, i due spacciatori sono stati prelevati e portati in caserma per accertamenti, mentre l’inviato giocava coi bambini coinvolgendoli nelle acrobazie con la sua bicicletta.



In attesa di vederlo all'opera questa sera, ecco l'ultima piazza di spaccio documentata dal nostro inviato.