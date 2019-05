Questa sera, martedì 21 maggio 2019, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Pinuccio torna a occuparsi di Ferdinando Salzano. E in particolare della celebrazione del suo terzo “matrimonio” (il primo a Formentera, il secondo al Festival di Sanremo, ndr), al Music Awards all’Arena di Verona.



Anche in questa occasione, infatti, gli artisti sono sempre gli stessi: Luciano Ligabue, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Annalisa, Francesco Renga, Nek, Biagio Antonacci, Raf e Tozzi, Elisa, Anna Tatangelo, Il Volo e Fabrizio Moro.



Pinuccio inoltre precisa che quasi tutti gli altri ospiti dell’evento veronese ruotano intorno alla figura dell’impresario musicale: «Alessandra Amoroso, Giusy Ferreri, Achille Lauro e The Giornalisti». E aggiunge: «Per andare a vedere questo concerto all’Arena di Verona si paga il biglietto e in più la Rai paga per trasmetterlo».



Michele Monina, giornalista e critico musicale, spiega: «Il Music Awards è nato come evento per gli artisti che avevano vinto la certificazione di Disco d’oro o di platino, ma da quest’anno, dato che qualcuno ha fatto notare che non tutti i nomi presentati avevano quelle certificazioni, si è passati a un’ipotesi dei tormentoni dell’estate». E poi: «Ci sono tanti artisti che sono lì per una certa contiguità: uso un termine che in Rai funziona».



Pinuccio interviene: «Notiamo che molti di questi artisti appartengo alle scuderie di Salzano…», e Monina: «Esattamente. Si è ricreata la stessa situazione sanremese: buona parte dei partecipanti è ricollegabile a F&P direttamente o al gruppo tedesco che governa Vivo Concerti, Magellano, Vertigo… sono sempre loro».



Infine, Pinuccio si domanda quanto avrà pagato la Rai per trasmettere il Music Awards all’Arena di Verona. E poi, rivolgendosi alla Rai dice: «Possono fare un canale musicale e lo chiamano Tele Salzano, con tutti gli ospiti del matrimonio. E i mega ospiti (suoi testimoni di nozze) Fiorella Mannoia e Biagio Antonacci».