«Sbaglio o da Chiara Ferragni non ho sentito dire nulla riguarda al Covid? Un’influencer come lei non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i giovani che la seguono?». Sbagliava!



E infatti le parole di Eleonora Daniele non sono andate giù a Fedez, che ha reagito ricordando alla conduttrice di Storie Italiane la raccolta fondi milionaria per il reparto di terapia intensiva del San Raffaele, organizzata da lui e da sua moglie per realizzare «l’unica opera straordinaria di terapia intensiva sul territorio milanese».



La Daniele, accortasi della gaffe, si è subito scusata con la Ferragni. Questo, però, non è servito a evitarle la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli.



Per Eleonora Daniele si tratta del 2° Tapiro d’oro, dopo quello ricevuto nel febbraio 2019 per aver preso le difese di Achille Lauro e del brano Rolls Royce: «Comunque meglio Fedez di Achille Lauro», ha commentato sorridendo la conduttrice.