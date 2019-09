Questa sera a Striscia un fuorionda incredibile di Matteo Renzi

Questa sera nella prima puntata di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda un incredibile fuorionda di Matteo Renzi (video non integrale in allegato).

In realtà si tratta di un filmato ottenuto con un sistema basato sull'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.



Striscia la notizia ha implementato tale processo in cui converge il lavoro di professionisti della scrittura autoriale, della recitazione, della produzione di audiovisivi, della post-produzione e della matematica: il Tg satirico di Antonio Ricci ha raggiunto quindi un risultato televisivo, per ora, unico e irripetibile al mondo.