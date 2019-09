Rajae e il campo profughi proibito: "Sembra un campo di prigionia"

Questa sera, mercoledì 25 settembre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Rajae si occupa del campo profughi di Moria, situato sull’isola di Lesbo, in Grecia.



«Attualmente è il più grande d’Europa, ospita 12mila migranti, 4 volte tanto le persone per cui era stato allestito», precisa l’inviata.



E infatti la situazione all’interno «è ormai al collasso»: per ricevere i pasti i profughi sono costretti a ore e ore di coda e molto spesso il cibo scarseggia. Rajae inoltre ricorda: «A nessuna troupe televisiva è consentito entrare in quello che sembra un campo di prigionia con tanto di filo spinato, telecamere di sorveglianza e torrette di guardia».



Il sovraffollamento del campo di Moria ha fatto sì che adiacente sorgesse un insediamento non ufficiale, conosciuto tra i profughi come “la giungla” (Olive grove).



L’inviata di Striscia spiega: «Di questi 12mila disperati, quasi la metà sono minori. E 800 di loro non sono nemmeno accompagnati». A confermare la situazione è Marco Sandrone, capoprogetto di Medici Senza Frontiere: «All’interno del campo, più del 40% sono bambini e sono costretti a vivere in condizioni orribili».



E poi: «Chiediamo che tutte le persone vulnerabili siano trasferite da Lesbo in strutture adeguate, in Grecia continentale o in altri Paesi dell’Unione Europea».