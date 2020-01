Rozzano, due pusher arrestati dopo il servizio di Vittorio Brumotti

Sono due gli spacciatori arrestati a Rozzano dopo la segnalazione di Vittorio Brumotti . Il nostro inviato si trovava nella periferia milanese mercoledì sera per realizzare il servizio andato in onda nella puntata di ieri di Striscia la notizia , quello in cui ha ricevuto anche delle (neanche troppo) velate minacce.

Contattati dal nostro staff, i carabinieri sono intervenuti in zona, in viale Lombardia, e hanno individuato e tratto in arresto due giovani fuori da un bar: uno di 19 anni, l'altro di 21, entrambi con precedenti per droga.



Nel servizio Vittorio Brumotti evidenziava proprio la giovanissima età degli spacciatori, poco più che maggiorenni. I due sono ora in attesa del processo per direttissima con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso.



Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 36 grammi di cocaina e 65 grammi di mijuana oltre a 950 euro in bancomate di piccolo taglio.



Le immagini realizzate dal nostro inviato e dalla sua troupe con le microcamere sono state acquisite dalle forze dell'ordine come prove.





Redazione web Striscia la notizia