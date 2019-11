Il bagaglio a mano non si deve pagare. Lo ha stabilito il tribunale civile di Madrid in una causa intentata da una passeggera contro Ryanair.



La compagnia aerea è stata condannata dai giudici spagnoli, che hanno accolto il ricorso di una signora che non avendo acquistato la tariffa priority, quella che consente di portare un trolley di piccole dimensioni in cabina oltre alla borsa, si è vista chiedere il supplemento economico.



In base alle leggi nazionali e alla carta dei diritti del passeggero dell’Unione Europea, i giudici hanno reputato illegittima la politica sui bagagli praticata dalla low cost irlandese ormai da più di un anno.



Ryanair ora dovrà restituire alla passeggera i 20 euro che aveva preteso affinché potesse salire a bordo del velivolo con un bagaglio a mano, ma ha rigettato la richiesta di risarcimento per danni morali. I giudici hanno inoltre stabilito che il trasporto di un bagaglio a mano deve essere consentito e rientrare nel prezzo del biglietto, mentre è corretto che bagagli più grandi vengano addebitati ai passeggeri in quanto comportano costi aggiuntivi per le compagnie aeree, ad esempio quelli per il maggior consumo di carburante del velivolo.



Nella stessa sentenza, infine, il tribunale di Madrid obbliga la compagnia aerea a ritirare la clausola con l'obbligo del pagamento di una tariffa aggiuntiva per il bagaglio a mano perché «limita i diritti riconosciuti per legge ai passeggeri».



E in Italia?



Per il momento siamo lontani da questo trionfo. Delle nuove tariffe stabilite lo scorso novembre ci eravamo occupati con un servizio della nostra Chiara Squaglia.