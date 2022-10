Questa sera a Striscia la notizia torna l’inchiesta di Pinuccio sullo scandalo del voto degli italiani all’estero. All’inviato del tg satirico è giunta una segnalazione in cui si parla di schede elettorali falsificate, molto probabilmente provenienti dall’Argentina, che potrebbero essere state conteggiate. A confermarlo è Andrea Dorini, candidato alla Camera per il Sud America, che dichiara: «A Roma sono state conteggiate circa 35.000 schede false con un errore: “Camera dei diputati” scritto con la lettera i». E alla domanda di Pinuccio su come sia possibile introdurre schede false, il candidato risponde: «Ogni partito politico riceve un elenco degli italiani che vivono all’estero. Con i nominativi è possibile creare le schede in un attimo. In Argentina c’è qualcuno con una tipografia che fa questo, ma in Sud America non è semplice denunciare».



Pinuccio lancia due appelli: conteggiare nuovamente le schede e cambiare, una volta per tutte, il metodo di voto all’estero.



