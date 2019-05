Silvio Berlusconi: "Le canzoni di Sanremo 2019 sono tutte boiate"

L'ex premier Silvio Berlusconi ha confessato a Pomeriggio Cinque di aver ascoltato le canzoni della 69esima edizione del Festival di Sanremo e le sue idee a quanto pare sono molto chiare: "Io scrivo canzoni e quelle di Sanremo quest'anno sono tutte boiate, non me n'é piaciuta nessuna. In confronto a quelle che scrivo io, 5 a 100". Chissà in particolar modo a quale canzone si rifesse l'ex premier? Sarà forse "Rolls Royce" di Achille Lauro? "Qualcuno ha detto che da vecchio sono diventato sordo e non sento le parole - ha ironizzato infine il leader di Forza Italia - suggerisco per il prossimo anno una signorina che faccia i segnali per i sordomuti".